Trump: Okullarda İbadet Hakkı Yönergesi Yakında Açıklanacak

Trump, okullarda ibadet hakkına ilişkin yeni yönergeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki kamu okullarında öğrencilerin ibadet haklarının korunmasına ilişkin Eğitim Bakanlığının yeni bir çalışma yaptığını ve bunu yakında duyuracaklarını belirtti.

Toplantı ve mesajlar

Trump, başkent Washington'da yer alan 'İncil Müzesi' binasında yapılan Beyaz Saray Dini Özgürlükler Komisyonu toplantısında ABD'de dini özgürlükler üzerine konuştu. Ülkenin kuruluşunda yer alan Yahudi-Hıristiyan ilkelerini koruyacaklarını vurgulayan Trump, "Amerika'ya dini geri getirmeliyiz, onu her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri getirmeliyiz."

Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesi

Trump, Eğitim Bakanlığının yakında yeni bir yönerge yayımlamasını beklediklerini ve bu yönergede öğrencilerin ibadet özgürlüklerinin korunmasına yönelik maddelerin yer alacağını söyledi.

Konuşmasında Texas'tan gelen 16 yaşındaki Hannah Allen adlı öğrencinin okulda arkadaşlarıyla bir dua seansı düzenlemek istediğini, ancak okul müdürünün buna izin vermediğini anlattı ve "Eğitim Bakanlığının yakında devlet okullarında dua etme hakkını ve bu hakkın tam olarak korunmasını sağlayan yeni bir yönerge yayınlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dinin önemi ve diğer vurgular

Trump, konuşması boyunca Amerika'nın kuruluşundan bu yana dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi konularda hassas olduğunu savundu ve "Büyük bir ulus olmak için dine sahip olmak gerekir. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Eskiden birçok okulda her sınıfta İncil bulunduğunu, bugün bunun değiştiğini belirten Trump, "Bugün birçok okulda öğrencilerin din karşıtı propagandayla beyinleri yıkanıyor. Bazıları da inançları sebebiyle cezalandırılıyor. Bu saçmalık." şeklinde konuştu.

Ayrıca, kendi yönetiminde cinsiyet değişimi konusunda kararlı adımlar attıklarını ve bu tür uygulamalara izin veren okullara federal fonları kestiklerini anımsatan Trump, federal hükümet olarak sadece erkek ve kadın şeklinde iki cinsiyeti resmen tanıdıklarını dile getirdi.

Trump, mayıs ayında imzaladığı bir Başkanlık kararnamesiyle, ülkedeki Hıristiyan değerlerin ve ibadet özgürlüğünün korunmasına yönelik Beyaz Saray Dini Özgürlükler Komisyonunu kurmuştu.