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Trump, Orta Doğu Turu Kapsamında Katar'a Gitti

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Katar'a ulaştı ve Emir Temim Bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:14
Trump, Orta Doğu Turu Kapsamında Katar'a Gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı olarak Katar'a ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak, Uluslararası Hamad Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin ardından, ABD Başkanını, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.

Bu gezi, Trump'ın geçen Ocak’ta başlayan ikinci döneminin ilk yurt dışı ziyareti olarak dikkat çekiyor. Orta Doğu turunun son ayağında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump (solda), Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar’a ulaştı. Trump'ı...

ABD Başkanı Donald Trump (solda), Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar’a ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani (sağda) karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump (solda), Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar’a ulaştı. Trump'ı...

ABD Başkanı Donald Trump (solda), Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar’a ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani (sağda) karşıladı.

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