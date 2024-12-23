Trump, Panama Kanalı'nın Geri Verilmesini İstedi

Trump'tan Tartışmalı Panama Kanalı Açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Fahiş ücretler almakla suçladığı kanalın yönetimini geri talep edebileceğini belirten Trump, yapay zeka ile üretilmiş bir ABD bayraklı fotoğraf paylaştı.

"ABD Kanalı'na Hoş Geldiniz"

Trump, paylaşımında, "ABD Kanalı'na hoş geldiniz" ifadesini kullandı. Bu yorum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Panama Kanalı hakkında geçmişteki tartışmalar hatırlatılırken, Trump, eski başkan Jimmy Carter'ın kanalın yönetimini Panama’ya devretmesini "hata" olarak yorumladı.

Panama Başkanı'ndan Yanıt

Trump’ın açıklamalarına Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino yanıt vererek, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak" dedi. Trump, bu ifadeye karşılık olarak "Göreceğiz" şeklinde bir yanıt verdi.

Bu tartışmalar, Panama Kanalı'nın tarihsel ve stratejik önemini yeniden gündeme getirirken, Trump'ın bu konudaki sert duruşu dikkat çekiyor.