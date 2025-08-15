Trump: Putin Görüşmesinden Ateşkes Çıkmazsa 'Mutsuz Olurum'

Başkan Trump, görüşme öncesi beklentisini dile getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin sonucunda Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes kararı alınmaması hâlinde "mutsuz olacağı"nı belirtti.

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı videoda ve Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu değerlendirmeyi yaptı. Başkan, görüşme konusunda belirsizlik olduğunu söyleyerek, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim." ifadesini kullandı.

Kesin bir sonuç görmek istediğini vurgulayan Trump, "Ateşkesin Avrupa ile alakası yok. Avrupa bana ne yapacağımı söylemiyor ama onlar da (sürece) dahil olacak. Elbette bu süreçte (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de olacak ama ne olacak görmek istiyorum." dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin çatışmadan maddi gelir elde ettiğini ancak bunun kendisini ilgilendirmediğini, önceliğinin "ölümlerin durması" olduğunu vurguladı.