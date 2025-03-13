Trump, Rusya'dan Ateşkes Umutlu: Putin ile Görüşme Beklentisi

Trump, Rusya'nın da Ukrayna'ya benzer bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesini umarak Putin ile görüşmek istediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:44
Trump, Rusya'dan Ateşkes Umutlu: Putin ile Görüşme Beklentisi

Trump'tan Kritik Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Rusya'nın da benzer bir adım atmasını beklediğini açıkladı. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Putin'in olumlu açıklamaları hakkında bilgi verdi.

Putin'in Ümit Verici Açıklamaları

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarını değerlendirirken, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse, bu tüm dünya için hayal kırıklığı olur." dedi.

Ateşkes Görüşmeleri Hız Kazanıyor

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını ve bu görüşmelerin umut verici bir şekilde ilerlediğini belirtti. "Burada tam bir ateşkes söz konusu" diyen Trump, Rusya- Ukrayna geriliminin sonlanması için iyimser bir tablo çizdi.

Tarihinsiz Kıdemli Ödemeleri

Trump, geçmişteki başkanların Ukrayna politikalarını eleştirerek, "Kırım'ı Obama, Gürcistan'ı Bush verdi. Ben sadece Ukrayna'ya Javelin füzeleri verdim" ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO müttefiklerinin, kendi paylarına düşen ödemeleri yapmaları gerektiğini vurguladı.

Grönland'ın İlhakı ve Kuzey Kore İlişkileri

Grönland'ın ABD tarafından ilhakı konusunda Trump, "Bence bu gerçekleşecek" diyerek, Danimarka ile anlaşma yapmaları gerektiğini dile getirdi. Kuzey Kore ile olan ilişkilerine de değinen Trump, "Kim Jong-un ile harika bir ilişkim var" diyerek, seçim dönemindeki gerilimi yumuşattı.

AB ve Kanada ile İlişkiler

Trump, Avrupa Birliği'nin kendisine uyguladığı tarifeler ve gümrük vergileri nedeniyle şikayetlerini ifade etti. "AB bize karşı çok çirkin, onlar sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar" dedi. Ayrıca ABD'nin Kanada'ya ihtiyacı olmadığını, ancak Kanada'nın ABD'ye ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu konuda sert eleştirilerde bulundu.

Rutte'den Silah Üretimi Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'a teşekkür ederek, "Daha fazla silah üretmemiz gerekiyor, yeterince üretmiyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD'nin Grönland'daki etkisini artırması gerektiğini vurguladı.

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