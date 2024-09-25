Trump, Rusya'nın Askeri Geçmişine Övgüler Düzenleyerek Ukrayna'ya Yenilmez İma Etti

Trump, Rusya'nın Askeri Başarısına Dikkat Çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın geçmiş askeri zaferlerine atıfta bulunarak, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kaybetmeyeceği yönünde imalar yaptı. Trump, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya desteği sürdürme isteğini eleştirerek, "Biden, kazanana kadar Ukrayna'ya yardım edeceğiz diyerek gerçekleri saptırıyor," dedi.

Hitler ve Napolyon Örnekleri

Trump, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolüne ve Napolyon’un başarısız işgal girişimine dikkat çekerek, "Geçen gün birinin bana söylediği gibi, Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Savaşıyorlar ve bu iç açıcı değil" ifadesiyle Rusya'nın savaşta galip geleceğini ima etti.

Ukrayna'ya Sağlanan Yardımlar

Trump, Zelenskiy'nin ABD'den aldığı yardımlar hakkında eleştirilerde bulunarak, "Zelenskiy ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla ayrılıyor," söyleminde bulundu. Ancak Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD'nin Ukrayna'ya 2022 yılından bu yana sağladığı askeri destek 56 milyar doları aşmaktadır.

Seçimlerdeki Vaadi

Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "hızla" sonlandıracağı sözünü verdi. Bu açıklamalar, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gerilimi daha da artırabilir. Zelenskiy, geçen hafta Trump'ın tutumunu anlamadığını belirterek eleştirilerde bulunmuştu.