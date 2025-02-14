Trump, Rusya'nın G7'ye Dönmesini İstiyor

Trump'tan G7'ye Rusya Açılımı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7'ye yeniden katılmasını istemesinin önemine dikkat çekti. Oval Ofis'te gerçekleştirilen bir imza töreninde, bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Rusya'nın G7 Üyeliği Tartışması

Trump, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 grubuna tekrar kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, dönemin başkanı Barack Obama tarafından G7'den çıkarılmasının 'yanlış' olduğunu ifade etti.

Trump, "Onları geri almayı çok isterim. Bence onları çıkarmak bir hataydı. Mesele, Rusya'yı sevip sevmemek değil, konuştuğumuz şey G8 idi." dedi.

Putin'in Barış İsteği

Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de müzakerelerde yer almayı arzuladığını düşündüğünü belirtti. "Büyük ihtimalle G8 olsaydı, Ukrayna ile bu sorun yaşanmazdı. Eğer ben başkan olsaydım, Rusya Ukrayna’ya asla saldırmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Putin'in Ukrayna'daki savaşın sona ermesi konusunda barış istediğine inandığını vurgulayarak, "Onu iyi tanıdığımı düşünüyorum. Evet, onun barış istediğini düşünüyorum. Eğer istemeseydi bana söylerdi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Putin konusunda güven duyup duymadığı sorusuna Trump, "Bir şeylerin gerçekleştiğini görmek istediğine inanıyorum. Bu konuda ona güveniyorum. Bence o da bir şeyler olmasını istiyor." yanıtını verdi.