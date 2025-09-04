Trump: Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil

Başkan Trump tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak tanımladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşması konusunda tarafların henüz hazır olmadığını açıkladı.

Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, bu konudaki kararlılığını vurgulayarak tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" şeklinde nitelendirdi.

Başkan, her iki ülkenin liderlerinin müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyleyerek, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barışa aracılık etmek olduğunu belirtti. Bu yöntemin hızlı çözüm aranırken bile sabır gerektirdiğini, ancak "bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına" inandığını vurguladı.

Nobel Barış Ödülü'ne adaylığıyla ilgili olarak Trump, aday olmadığını söyleyerek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.