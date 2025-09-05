DOLAR
Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı' Yapma Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı; Kongre'ye başvuracak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:46
Trump, Savunma Bakanlığı'nı "Savaş Bakanlığı" Olarak Yeniden Adlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin olarak önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını belirtti ve bu değişikliğin uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Kongre'ye taleplerini sunacaklarını söyledi.

Açıklamalar ve atama sinyali

Basın toplantısında Trump, tarih ve kazanımlara atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz."

Trump ayrıca salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Pete Hegseth'i Savaş Bakanı olarak çağıracağım." dedi.

Gelişme, Pentagon'un isim ve yapısal değişikliğini içeriyor; uygulanabilmesi için atılacak adımların ve Kongre sürecinin nasıl işleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

