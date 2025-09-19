Trump-Şi Telefon Görüşmesi: TikTok Satın Alması Masada

Beyaz Saray görüşmenin sürdüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamaya yönelik bir telefon görüşmesi sürüyor.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin devam ettiği belirtildi. Görüşmenin sona erip ermediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, görüşmeye ilişkin duyuruyu kendi platformu Truth Social hesabından yapacağını bildirdi.

İki gün önce Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

Ayrıca Trump, Cuma günü Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.