Trump-Şi Telefon Görüşmesi: TikTok Satın Alması Masada

Donald Trump ile Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesi TikTok'un satın alınmasını görüşmek için sürüyor; Beyaz Saray açıklaması ve Trump'ın Truth Social paylaşımı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:08
Trump-Şi Telefon Görüşmesi: TikTok Satın Alması Masada

Trump-Şi Telefon Görüşmesi: TikTok Satın Alması Masada

Beyaz Saray görüşmenin sürdüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamaya yönelik bir telefon görüşmesi sürüyor.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin devam ettiği belirtildi. Görüşmenin sona erip ermediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, görüşmeye ilişkin duyuruyu kendi platformu Truth Social hesabından yapacağını bildirdi.

İki gün önce Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

Ayrıca Trump, Cuma günü Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
3
Iğdır'da Yıldırım Can Aldı: 18 Yaşındaki Murat Satı Hayatını Kaybetti
4
İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı
6
INS Trikand Limasol'da: Hint Savaş Gemisi GKRY ile Ortak Tatbikat İçin Geliyor
7
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek