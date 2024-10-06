Trump, Suikast Girişimi Sonrası Yeniden Pensilvanya'da Miting Düzenledi

Trump, Suikast Girişiminin Ardından Miting Düzenledi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler bölgesinde 13 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminin ardından tekrar miting düzenledi. Destekçileri, Trump'ı Amerikan bayrakları ve "Amerika'yı yeniden büyük yap" yazılı aksesuarlarla karşıladı.

Birlik Mesajı ve Suikast Girişiminin Ardından İfadeleri

Trump, mitingde yaptığı konuşmada, "Nerede kalmıştık?" diyerek, burada basit bir mesaj vermek için bulunduğunu söyledi. "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya daha yakınız" ifadesini kullandı. Suikast girişimini hatırlatan Trump, "Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı" dedi.

Elon Musk ve J.D. Vance'nın Desteği

Mitingde Trump'a J.D. Vance ve iş insanı Elon Musk eşlik etti. Musk, "Amerika'nın cesurların yurdu olduğunu" belirterek, 2024 seçimlerinin önemine dikkat çekti ve halkı oy kullanmaya davet etti.

Demokrasi için Mücadele Vurgusu

Vance, Trump'ın demokrasi için "kurşun yediğini" vurguladı. Mitingde, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer katılımcılar anıldı.

Suikast Girişimi Detayları

Trump, 13 Temmuz'daki mitingde konuşma yaptığı sırada bir saldırıya uğramıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.