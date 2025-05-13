Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu

Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Suudi Arabistan'da düzenlenen Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmeye de atıfta bulundu. Erdoğan'ın yaptırımlarla ilgili talebini aktaran Trump, "Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyor. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız," dedi.

İstanbul'daki Görüşmeler Beklentisi

Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılabileceğinin sinyalini verirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Türkiye'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşeceğini belirtti. Trump, Suriye halkının büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayarak, "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabiliriz," ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Görüşmeleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla insan kaybına neden olduğunu belirten Trump, bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gazze'deki Durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Trump, "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor," diyerek bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin iadesi için yürütülen müzakerelerde bir esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

İran ile Olası Anlaşma

Trump, İran ile bir anlaşma yapısının bölgeyi daha güvenli hale getireceğinden umutlu olduğunu belirtti. Ancak İran liderliğinin bu fırsatı reddetmesi durumunda büyük baskılar uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti. Trump, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı ve müzakerelerin sınırlı bir süre içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin İdlib kentinde kutlama etkinlikleri düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin İdlib kentinde kutlama etkinlikleri düzenlendi.