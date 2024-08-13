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Trump'tan 5 Kasım Açıklaması: Ülke Tarihimizin En Önemli Günü Olacak

Donald Trump, 5 Kasım seçimlerinin ABD tarihinin en kritik dönüm noktası olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 06:47
Trump'tan 5 Kasım Açıklaması: Ülke Tarihimizin En Önemli Günü Olacak

Trump: "5 Kasım, ülkemiz için kritik bir tarih"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris'in Demokratik rakibi Joe Biden'dan daha yetersiz bir siyasetçi olduğunu belirterek, "5 Kasım, tarihimizin en önemli günü olacak" dedi.

Röportajda Öne Çıkanlar

Trump, Elon Musk ile gerçekleştirdiği ve sosyal medya platformu X'te 1 milyon kişinin katıldığı röportajda, birçok konuya değindi. Bu röportajda, siber saldırılardan dolayı bazı kullanıcıların katılamadığı da ifade edildi.

Suikast ve Yasa Dışı Göçmenler

Suikast girişiminden mucize eseri kurtulduğundan bahseden Trump, yasa dışı göçmen sorununa da değinerek, ülkeye yalnızca yasal yollardan giriş yapılması gerektiğini vurguladı.

Biden'a Darbe Suçlaması

Trump, Biden'ın başkanlık adaylığından çekilmek zorunda bırakıldığını ifade ederek, bunun bir darbe olduğunu savundu.

Seçim Günü Önemi

Genel olarak 5 Kasım'daki seçimlerin ABD tarihinde benzeri görülmemiş bir öneme sahip olduğunu belirten Trump, seçmenleri sandığa gitmeye teşvik etti.

Uluslararası Politika ve Ekonomi

Ukrayna savaşı hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Biden'ın yerine kendisi başkan olsaydı savaşın yaşanmayacağını savunan Trump, enflasyon sorununu da ele aldı. Elon Musk, enflasyonun devletin harcamalarından kaynaklandığını belirtti ve harcamaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay Zeka ve Enerji İhtiyacı

Trump, yapay zekanın arttırılması için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacağını vurguladı ve bu alanda rekabetçi olabilmek için enerji üretiminin iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

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