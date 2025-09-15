Trump'tan Avrupa'ya çağrı: "Rusya'dan petrol almayın"

Uçakta basın mensuplarına konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almamaları çağrısında bulundu ve yaptırımların yetersiz olduğunu savundu.

"(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." dedi.

New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, NATO'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda harekete geçmediğini söyleyerek "Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli." ifadesini kullandı.

Trump, Avrupa'nın hâlâ Rusya'dan petrol almaya devam ettiğini belirtip, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum." dedi.

Rusya'ya karşı harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayan Trump, Avrupa'nın da benzer bir politika izlemesi gerektiğini savundu.

ABD'nin Rusya'dan petrol almadığını belirten Trump, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinden çok nefret ettikleri için hâlen olası bir barış anlaşması için masaya oturmadıklarını ve bundan memnun olmadığını sözlerine ekledi.