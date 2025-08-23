DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Trump'tan Chicago ve New York'a 'suçla mücadele' hamlesi sinyali

Trump, Washington modelini örnek göstererek Chicago ve New York'ta benzer suçla mücadele uygulamaları planladığını açıkladı; hukuki sınırlar ve tepkiler ön planda.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:55
Trump'tan Chicago ve New York'a 'suçla mücadele' hamlesi sinyali

Trump, Chicago ve New York için Washington modelini işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki federal güvenlik uygulamasını "model" göstererek, Chicago ve New York kentlerinde benzer bir "suçla mücadele" yaklaşımı benimsemeye hazırlandığını duyurdu.

The New York Times'ın haberine göre, Trump Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Washington'da uygulanan güvenlik tedbirlerinin hangi unsurlarının Chicago ve New York'ta da kullanılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın savunması: Ulusal Muhafızlar ve federal kontrol

Trump, Washington'da Ulusal Muhafızların konuşlandırılması ile polis gücünün federal yönetim altına alınmasının "şehrin temizlenmesine katkıda bulunduğunu" savundu. Başkan, bu yaklaşımı Chicago ve New York için de uygulayabileceğine işaret etti ve "Bence sıradaki hedefimiz Chicago olacak, sonra da New York'a yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hukuki çerçeve ve sınırlamalar

Haberde, Washington'un bir eyalet değil federal bölge olması nedeniyle Başkan'ın buradaki yetkisinin diğer şehirlere kıyasla daha geniş olduğuna dikkat çekildi. Home Rule Act (Yerel Yönetim Yasası), Başkan'a acil durumlarda Washington'un polis gücünü geçici olarak kontrol etme imkânı tanırken, diğer şehirlerde benzer bir yasal çerçeve bulunmuyor.

Ayrıca, Washington'daki Ulusal Muhafızları kontrol etme yetkisi başkanda iken, genellikle diğer eyaletlerde valiler kendi eyaletlerindeki Ulusal Muhafızları komuta ediyor; bu da federal müdahalelerin hukuki sınırlarını öne çıkarıyor.

Yerel yetkililerden tepki

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Johnson, Ulusal Muhafız birliklerinin gönderilmesini "yasa dışı" ve "sürdürülemez" olarak nitelendirerek, "Federal hükümetin Chicago'da suç ve şiddeti azaltmamıza yardımcı olmak için yapabileceği birçok şey var, ancak orduyu göndermek bunlardan biri değil." dedi.

Gelişmeler, Washington modelinin diğer büyük kentlere taşınmasının hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışma yaratacağını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi
3
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası Görüşmeler
4
Türkiye 22 Yılda Ekonomide Dönüşüm: 390 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
5
Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri
6
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
7
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi