Trump'tan Chicago ve New York'a 'suçla mücadele' hamlesi sinyali

Trump, Chicago ve New York için Washington modelini işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki federal güvenlik uygulamasını "model" göstererek, Chicago ve New York kentlerinde benzer bir "suçla mücadele" yaklaşımı benimsemeye hazırlandığını duyurdu.

The New York Times'ın haberine göre, Trump Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Washington'da uygulanan güvenlik tedbirlerinin hangi unsurlarının Chicago ve New York'ta da kullanılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın savunması: Ulusal Muhafızlar ve federal kontrol

Trump, Washington'da Ulusal Muhafızların konuşlandırılması ile polis gücünün federal yönetim altına alınmasının "şehrin temizlenmesine katkıda bulunduğunu" savundu. Başkan, bu yaklaşımı Chicago ve New York için de uygulayabileceğine işaret etti ve "Bence sıradaki hedefimiz Chicago olacak, sonra da New York'a yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hukuki çerçeve ve sınırlamalar

Haberde, Washington'un bir eyalet değil federal bölge olması nedeniyle Başkan'ın buradaki yetkisinin diğer şehirlere kıyasla daha geniş olduğuna dikkat çekildi. Home Rule Act (Yerel Yönetim Yasası), Başkan'a acil durumlarda Washington'un polis gücünü geçici olarak kontrol etme imkânı tanırken, diğer şehirlerde benzer bir yasal çerçeve bulunmuyor.

Ayrıca, Washington'daki Ulusal Muhafızları kontrol etme yetkisi başkanda iken, genellikle diğer eyaletlerde valiler kendi eyaletlerindeki Ulusal Muhafızları komuta ediyor; bu da federal müdahalelerin hukuki sınırlarını öne çıkarıyor.

Yerel yetkililerden tepki

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Johnson, Ulusal Muhafız birliklerinin gönderilmesini "yasa dışı" ve "sürdürülemez" olarak nitelendirerek, "Federal hükümetin Chicago'da suç ve şiddeti azaltmamıza yardımcı olmak için yapabileceği birçok şey var, ancak orduyu göndermek bunlardan biri değil." dedi.

Gelişmeler, Washington modelinin diğer büyük kentlere taşınmasının hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışma yaratacağını gösteriyor.