Trump'tan Chicago'ya Sert Eleştiri: Pritzker ve Johnson Hedefte

Trump, Chicago'da hafta sonu yaşanan 6 ölü, 27 yaralı şiddet olayları sonrası Vali JB Pritzker ve Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:28
Eleştiriler ve paylaşımlar

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois'in Chicago kentinde hafta sonu yaşanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek Vali JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirdi. Trump, Truth Social'daki paylaşımında kentte hafta sonunda 6 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını belirtti.

Trump paylaşımında, "Vali Pritzker panik içinde suçun kontrol altında olduğunu söylüyor ancak durum tam tersi." ifadelerine yer verdi ve Pritzker'ı "beceriksiz" olarak nitelendirdi; valinin kendisinden yardım istemesi gerektiğini savundu.

Trump, Belediye Başkanı Johnson içinse, "O da Pritzker'dan beter." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Washington DC değerlendirmesi

Öte yandan Trump, Truth Social'daki başka bir paylaşımında, başkent Washington DC'de güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentte olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Paylaşımda, "DC'de suç oranları büyük ölçüde azaldı. İnanılmaz bir ilerleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Trump, Başkanlık görevi süresince Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etti. Başkentte suç oranlarının arttığını ve kentin daha güvenli, temiz ve yaşanabilir hale gelmesi gerektiğini sık sık vurguladı; kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savundu.

11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında Trump, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu ve Chicago ile New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtti.

