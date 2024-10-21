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Trump'tan Eğlenceli Patates Kızartma Etkinliği

Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e göndermede bulunarak bir fast food restoranında patates kızarttı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 04:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 04:50
Trump'tan Eğlenceli Patates Kızartma Etkinliği

Trump, Fast Food Restoranında Patates Kızarttı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'e bir gönderme yaparak Pensilvanya'da bir fast food restoranında kendi elleriyle patates kızarttı.

Harris'in İfaedesine Cevap

Harris, gençlik yıllarında bir fast food zincirinde çalıştığını açıkladıktan sonra, Trump bu açıklamayı sorguladı. Restorana girerek "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum" diyerek kendini tanıttı. Restoran Çalışanlarıyla Etkileşim

Restoranda çalışanlarla tokalaşıp bir önlük giyen Trump, patates kızartması makinesi hakkında bilgi aldı. Ardından makinenin başında kendi elleriyle patatesleri kızarttı ve bekleyen müşterilere servis etti.

Halka Açık Etkinlik

Arabaya servis yapan Trump, bekleyen ailelerle sohbet etti ve etrafındaki Cumhuriyetçi destekçilerinin ilgisini çekti. "Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım" diyerek etrafındakilere espri yaptı. Ayrıca kendi yaptığı patates kızartmalarını basın mensuplarına ikram etti. Harris'in İddialarına Dikkat Çekti

Kamala Harris, seçim kampanyası sırasında patates kızarttığını ve kasada çalıştığını belirtmişti. Trump bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bu etkinlik, kampanya süresince eğlenceli bir anekdot olarak akıllarda kaldı.

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