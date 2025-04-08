Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde

Dünya Medyasında Trump ve Erdoğan'ın İlişkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgülerle dikkat çekti. Bu önemli an, dünya genelindeki birçok medya kuruluşunda geniş yer buldu.

BBC ve Diğer Medya Organları

İngiltere merkezli BBC, konuyla ilgili haberinde, "Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile çalışabileceğinden emin" ifadesine yer verdi. Ayrıca, İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi, Trump'ın Erdoğan'ı sevdiğini belirtirken, CNBC kanalı da, Trump'ın Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda makul olunmasını istediğini aktardı.

Başka Ülkelerdeki Yansımalar

ABD merkezli Axios haber portalı, Trump'ın Erdoğan'ı "çok zeki" ve güçlü bir lider olarak tanımlamasıyla dikkat çekti. Israel Hayom gazetesi de Trump'ın, İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini söylediğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, Trump’ın Türkiye ve İsrail arasındaki Suriye gerginliğine dikkat çektiğini bildirdi. Hindistan'dan Hindustan Times, Netanyahu’nun Türkiye’yi eleştirmesinin ardından Trump'ın Erdoğan'a övgülerini paylaştı.

Trump’ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray’daki görüşmesi esnasında Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri," dedi. Erdoğan'la olan dostluğunu ifade eden Trump, basının bu durumu eleştirdiğini ancak kendisinin Erdoğan'ı sevdiğini belirtti.

Türkiye’nin Suriye'deki rolüne de dikkat çeken Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Suriye'de başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı," dedi. Ayrıca, Netanyahu’nun Türkiye ile yaşadığı sorunlara yönelik mucizeler yaratma vaadinde bulunarak, sorunları çözebileceğine inandığını ifade etti.