Trump'tan Federal Yargıçlara Sert Eleştiriler: 'Başkanlık Yetkilerini Ele Geçirmeye Çalışıyorlar'

Trump, Yargıçları Hedef Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, federal yargıçların aldığı kararları "tehlikeli ve yanlış" ifadeleriyle eleştirerek, bu yargıçların "başkanlık yetkilerini elde etmek istediğini" iddia etti.

Radikal Solcu Yargıçlar Uyarısı

Truth Social hesabından duyuruda bulunan Trump, "Radikal solcu yargıçların ülke genelinde kanunsuz tedbir kararları, ülkemizin yok olmasına yol açabilir" dedi. Trump, yargıçların aldıkları kararların sonuçlarını umursamadığını ve avukatların bu yargıçlara kasıtlı olarak dava açtığını söyledi.

Eşsiz Bir Tehlike

"Bu durum, eşsiz bir tehlike" diyen Trump, yargıçların 80 milyon oy almadan başkanlık yetkilerini almak istediğini ifade etti. Başkanlık yetkisiyle, katiller, uyuşturucu liderleri ve tecavüzcüler gibi suçluların sınır dışı edilmesi konularında hızlı ve kesin hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adaletin Önünde Yargıçlar

Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefinin, yargıçlar adaletin önüne geçtiği sürece gerçekleştirilemeyeceğini" belirtti. Ayrıca, ülke genelinde tedbir kararlarının bir an önce durdurulması gerektiğini değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme Uyarısı

Yüksek Mahkeme'nin bu durumu düzeltmemesi halinde ABD'nin ciddi sorunlarla karşılaşacağını aktaran Trump, Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg'i de hedef aldı. Boasberg'in kararlarını "saçma ve yersiz" olarak nitelendiren Trump, bu yargıcın başkanlık güçlerini "ele geçirmek için elinden geleni yapmakla" suçladı.

Boeasberg'in Kararı ve Yargı Süreci

Trump, 18 Mart'ta Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran ve sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi askıya alan federal yargıç Boasberg'in görevden alınmasını istemişti. Trump, 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme gibi olağanüstü yetkiler verdi.

Federal Yargıcın Kararı

Washington DC Bölge Yargıcı Boasberg, bu yetkileri askıya almasına rağmen, ABD yönetimi 250'den fazla düzensiz göçmeni Venezuela çetesi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle sınır dışı etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin mahkeme kararına uymayı reddetmediğini, ancak bu kararın yasal temeli olmadığını kaydetti.