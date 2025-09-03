DOLAR
Trump'tan Hamas'a Çağrı: 'Elinizdeki 20 Esiri Hemen Serbest Bırakın'

ABD Başkanı Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulunarak durumu hızla değiştireceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:57
Trump'tan Hamas'a Çağrı: 'Elinizdeki 20 Esiri Hemen Serbest Bırakın'

Trump'tan Hamas'a çağrı: "Elinizdeki 20 esiri hemen serbest bırakın"

ABD Başkanı, Truth Social üzerinden çağrıda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu ve şunları söyledi:

"Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek."

Trump'ın açıklamasında Gazze'deki insani krize ilişkin herhangi bir yorum yapmaması ve yalnızca esirlerle ilgili çağrıda bulunması dikkati çekti.

Bu çağrı, bölgedeki gelişmeler ışığında Trump'ın önceliğini esir değişimine verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

