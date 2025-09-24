Trump'tan Jimmy Kimmel'in 'Jimmy Kimmel Live' Yeniden Başlamasına Sert Tepki

ABD Başkanı Trump, ABC'nin askıya aldığı 'Jimmy Kimmel Live' programının geri dönüşüne sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:45
ABD Başkanı Donald Trump, komedyen Jimmy Kimmel'in suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınan "Jimmy Kimmel Live" programının yeniden yayına başlamasına tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askıya alınan "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programını yeniden başlatan ABC News'ü eleştirdi. Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

"ABC Sahte Haberlerinin" Jimmy Kimmel'a işini geri vermesine inanamadığını belirten Trump, "ABC, Beyaz Saray'a onun şovunun iptal edildiğini söylemişti. O zamandan bu yana bir şey oldu çünkü seyircisi kayboldu ve 'yetenek' diye bir şey hiç olmadı. Bu kadar kötü iş çıkaran, komik olmayan ve yüzde 99 olumlu Demokrat çöpü yayınlayarak kanalı tehlikeye atan birini neden geri isterler ki?"

Trump, Kimmel'in "Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) bir kolu gibi hareket ettiğini ve bunun 'yasadışı kampanya bağışı' anlamına geldiğini" öne sürdü ve konuyla ilgili ABC'yi araştıracaklarını belirtti.

"Tam bir kaybedenler sürüsü. Jimmy Kimmel kötü reytinglerinde çürüsün." ifadelerini kullandı.

Kimmel'ın programının askıya alınması

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Trump başta olmak üzere cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Daha sonra Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan şov programının yeniden başlayacağı belirtilmişti.

