Trump'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Savaşlar Netanyahu'dan Kaynaklanıyor'

Trump, Netanyahu'nun Orta Doğu Politikasını Eleştiren Video Paylaştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile ilgili bir video paylaştı.

Sachs'tan Sert Eleştiriler

Videoda Prof. Dr. Sachs, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin gerekçelerini sorguluyor. Sachs, "Bu savaş nereden çıktı? Biliyor musunuz? Aslında bu savaş Netanyahu'dan kaynaklandı." diyerek Netanyahu'yu, ABD'nin dış politikasını etkilemekle ve Orta Doğu'daki "sonu gelmeyen savaşlara" yol açmakla suçluyor.

Sachs, sözlerine devam ederken, "Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı. Ayrıca, bu yaklaşımın ABD'yi "sonsuz savaşlara sürüklettiğini" vurgulayarak, "2003'teki o savaş tamamen sahtedir." diye konuştu.

Savaşın Gerçekleri ve Netanyahu'nun Rolleri

Sachs, Irak'ı işgalinin "tamamen sahte gerekçelere" dayandığını belirterek, "Bu sahte bir savaştı. Amerikan halkına savaşı nasıl satacaklarını, onları nasıl korkutacaklarını çözmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya karşı küfür içeren ifadeler kullanan Sachs, "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, eski ABD başkanı Barack Obama'nın Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinden 4 yıl önce, CIA'ya Suriye hükümetini devirmeye yönelik talimat verdiğini iddia etti.

Trump'ın bu paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirmiş durumda.