Trump'tan Pentagon'un Basın Kısıtlamalarına Sert Tepki

Trump, gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne vurgu yaptı; Pentagon erişim politikaları tartışılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın hangi konuların haberleştirileceğine karar veremeyeceğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump Pentagon'u takip eden gazetecilere getirilen kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan ayrılırken, suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün anma töreni için giderken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Gazetecileri hiçbir şey durduramaz, bunu siz de biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise dün medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." demişti.

Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayarak kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.

The New York Times'ın Pentagon bilgi notuna dayandırdığı haberde, belirli bilgileri yayımlamamayı kabul etmeyen gazetecilerin erişiminin kısıtlanacağı ve basın mensuplarının daha önce erişilebilen çoğu alana Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyeceği ifade edildi.