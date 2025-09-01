Trump'tan Pfizer ve İlaç Şirketlerine Kovid-19 Verileri İçin Şeffaflık Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve diğer ilaç firmalarından Kovid-19 ilaçlarına ilişkin verilerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Trump, verilerin açıklanmasıyla ilgili tartışmaların son bulması gerektiğini vurguladı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda görüş ayrılıklarına neden olan Kovid-19 ilaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve firmalardan şeffaf olmalarını talep etti.

Trump, "Pfizer ve diğerleri bana olağanüstü veriler gösterdi ama bu sonuçları kamuoyuna göstermiyorlar. Neden?" ifadelerini kullandı.

Çağrının ayrıntıları

Başkan Trump, firmalara verilerini derhal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile paylaşmaları ve sonuçları halkla açıklamaları çağrısı yaptı. Amacı, ilaçların etkilerine ilişkin tartışmalara nokta koymak olarak açıklandı.

Arka plan

Ayrıca, aşılara karşı olumsuz tutumuyla bilinen Robert F. Kennedy Jr'ın başında olduğu ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 5 Ağustos'ta Kovid-19 salgını döneminde başlatılan ve yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.