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Trump'tan Putin Açıklamaları: Sert Mesajlar ve Eleştiriler

Donald Trump, Putin ile yaptığı konuşmayı ve Biden'ı eleştirdiği açıklamaları aktardı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:16
Trump'tan Putin Açıklamaları: Sert Mesajlar ve Eleştiriler

Trump, Putin ile Geçmişteki Sözlerini Hatırlattı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki bir görüşmesindeki diyalogları paylaştı. Trump, Putin’e Ukrayna’ya operasyon yapması durumunda sert önlemler alacağı mesajını verdiklerini belirtti.

Trump’ın Açıklamalarından Alıntılar

Trump, Wall Street Journal ile yaptığı mülakatta, Putin’e "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen, seni çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından seni vuracağım" şeklinde direkt bir ifade kullandığını belirtti. Ayrıca, Putin’in "Yok artık" tepkisinin ardından, "Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım" dediğini de ekledi.

Çin ve Biden'a Yönelik Eleştiriler

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilgili olarak ise, "Tayvan'a girersen üzgünüm ama sana vergi uygulayacağım" şeklinde bir yaklaşım sergileyeceğini ifade etti. Şi'nin kendisine saygı duyduğunu düşündüğünü de söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında da eleştirilerde bulunan Trump, seçim günü için "huzurlu geçmeyebilir" söyleminin ardından, Biden'ın durumu hakkında "Gününün çoğunu uyuyarak geçiriyor" ifadelerini kullandı. Trump, ülke içindeki sorunların ise radikal sağcı bireyler tarafından tetiklendiğini vurguladı.

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