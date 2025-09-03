DOLAR
Trump'tan Putin açıklaması: 'Mesajım yok, duruşumu biliyor'

Trump, birkaç gün içinde Putin'le yapacağı görüşme sonrası Rusya-Ukrayna barışına ilişkin kararını vereceğini ve Putin'e mesajı olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:41
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ağırlarken Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, birkaç gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin kararını vereceğini söyledi.

"Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor." Trump, "Kendisi bir şekilde kararını verecektir. Kararı ne olursa olsun ya bundan memnun olacağız ya da memnun olmayacağız. Eğer memnun olmazsak sonuçlarını göreceksiniz." diye konuştu.

Putin'le görüşme belirleyici olacak

Trump, görüşme sonrası ortaya çıkacak tabloya göre nasıl hareket edeceğine daha net karar vereceğini vurguladı: "Rusya'ya karşı çok sert önlemler aldık biliyorsunuz." Ayrıca Hindistan'a yönelik yaptırımlara dikkat çekerek, "Hindistan’a getirdiğim yaptırımı unutmayın. Rusya’ya milyarlarca dolara mal oldu." ifadesini kullandı ve henüz ikinci ve üçüncü aşama yaptırımları uygulamadığını ekledi.

Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın asker kaybetmeye devam ettiğini belirterek, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin henüz masaya oturmamış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Çin'in askeri geçit töreni ve Şi'ye tepki

Trump, Çin'de düzenlenen askeri geçit törenini izlediğini belirterek, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim." dedi. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping)'in dün geceki konuşmasında ABD'den bahsetmemesinden memnun olmadığını söyleyen Trump, ABD'nin Çin'in güçlenmesine sağladığı desteğin yeterince takdir edilmediğini düşündüğünü ifade etti.

