Trump'tan Putin'e: 'Anlaşma Olmazsa Ağır Yaptırım Uyarısı'

Trump, Putin ile Ukrayna'da anlaşma sağlanmazsa önümüzdeki haftalarda Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:00
Oval Ofis görüşmesinde Rusya-Ukrayna mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapılmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme sırasında, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin halen ikili bir görüşme için adım atmamasından üzüntü duyduğunu belirterek, bu süreci "iki kişilik bir tango" benzetmesiyle açıkladı.

Savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in konuşması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim. Bu sizin aranızda bir mesele, bizimle ilgisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, Rusya'nın barış anlaşmasına yanaşmaması hâlinde bunun "büyük sonuçları" olacağını söyleyerek, "Bu, sona ermesi gereken bir şey. Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Putin'in Alaska Zirvesi için ABD topraklarına gelmesini önemli bir adım olarak niteleyen Trump, "Bu büyük bir tavizdi ve bunu yaptığı için minnettarım. Rusya ile her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." diye konuştu.

