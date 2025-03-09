Trump'tan Yeni Seyahat Yasağı Planları: Hangi Ülkeler Etkilenecek?

Donald Trump hükümeti, yeni seyahat yasaklarıyla ilgili kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hedefte hangi ülkeler var?

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:29
Trump'tan Yeni Seyahat Yasağı Planları: Hangi Ülkeler Etkilenecek?

Yeni Seyahat Yasağı Üzerine Çalışmalar Başladı

ABD'de Donald Trump hükümetinin, bazı ülkelere yönelik seyahat yasakları veya kısıtlamaları getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi. New York Times'a açıklamada bulunan iki yetkili, bu yeni yasağın Trump'ın ilk başkanlık döneminde uyguladığı seyahat yasağından daha geniş kapsamlı olacağına dikkat çekti.

Kırmızı, Turuncu ve Sarı Sınıflandırma

ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından şekillendirilen yeni yasa taslağında, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" gibi renklere sınıflandırılacağı bilgisi paylaşıldı. Kırmızı renkteki ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirilmesi planlanırken, turuncu renkteki ülkelere kısıtlamalar uygulanması öngörülüyor. Sarı renkteki ülkelere ise eksikliklerini tamamlamaları için 60 gün süre verilecek.

Hedef Ülkeler Belirleniyor

Turuncu ve sarı renkteki ülkelerle ilgili detaylar henüz kesinleşmemişken, kırmızı renkteki ülkelerin arasında İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela yer alıyor. Ayrıca Afganistan ve Pakistan'ın da bu listeye eklenmesi bekleniyor.

Trump'ın Açıklamaları ve Eleştiriler

Trump, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulaması başlatmış ve bu durum uzun süre tartışmalara yol açmıştı. Kasım 2024'teki başkanlık seçimleri kampanyasında ise Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere karşı ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasaklarını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.

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