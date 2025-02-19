Trump'tan Zelenskiy'e Sert Uyarı: 'Aksi Takdirde Ülkesini Kaybedecek'

Trump, Zelenskiy'i seçim yapmamakla eleştirerek, 'Aksi halde ülkesini kaybedecek' dedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:09
Trump'tan Zelenskiy'e Sert Uyarı: 'Aksi Takdirde Ülkesini Kaybedecek'

Trump'tan Zelenskiy'e Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy için, "Seçime gitmemiş bir diktatör" ifadesini kullanarak onun acil önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Geçmişten Günümüze Ukrayna Krizi

Trump, Zelenskiy'nin durumunu değerlendirirken, "Eğer elini çabuk tutmazsa, ülkesini kaybedecek" şeklindeki mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama, Ukrayna'daki siyasi istikrarsızlığın yanı sıra, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikleri de gözler önüne seriyor.

Kıyametin eşiğinde olan Ukrayna, mevcut siyasi dinamiklerle savaş halindeki pozisyonunu koruyabilmek için acil adımlar atmak zorunda. Trump'ın uyarısı, sadece Zelenskiy için değil, Ukrayna'nın geleceği için de kritik öneme sahip.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!