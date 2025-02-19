Trump'tan Zelenskiy'e Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy için, "Seçime gitmemiş bir diktatör" ifadesini kullanarak onun acil önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Geçmişten Günümüze Ukrayna Krizi

Trump, Zelenskiy'nin durumunu değerlendirirken, "Eğer elini çabuk tutmazsa, ülkesini kaybedecek" şeklindeki mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama, Ukrayna'daki siyasi istikrarsızlığın yanı sıra, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikleri de gözler önüne seriyor.

Kıyametin eşiğinde olan Ukrayna, mevcut siyasi dinamiklerle savaş halindeki pozisyonunu koruyabilmek için acil adımlar atmak zorunda. Trump'ın uyarısı, sadece Zelenskiy için değil, Ukrayna'nın geleceği için de kritik öneme sahip.