Trump: Tayland ve Kamboçya Çatışmaları Durdurmayı Kabul Etti

Görüşme sonrası ateşkes ve barış anlaşmasına dönüş kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, görüşmenin "çok verimli geçtiğini" belirterek, "Her iki taraf da bu akşam itibarıyla tüm çatışmaları durdurmayı, benim ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in yardımıyla aralarında imzalanan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler" dedi.

Trump, sınır hattında yaşanan ve çok sayıda Taylandlı askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu belirtilen mayın patlamasını "bir kaza" olarak nitelendirdiğini aktardı. Trump ayrıca, "Tayland yine de çok sert bir şekilde misilleme yaptı" ifadelerini kullandı ve iki ülkenin barışa ve ABD ile ticarete devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump, Anutin ve Hun ile birlikte, aksi takdirde büyük bir savaşa dönüşebilecek sorunu çözmekten onur duyduğunu vurguladı: "Anutin ve Hun ile birlikte, aksi takdirde harika ve müreffeh iki ülke arasında büyük bir savaşa dönüşebilecek bir sorunu çözmek için çalışmaktan onur duyuyorum."

Çatışmanın arka planı

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında süregelen egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık gerilim yaşıyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerginlik, 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş; karşılıklı saldırılarda toplam en az 48 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuz ayındaki çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları, Malezya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin bu mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine, Tayland geçtiğimiz ay ateşkesin uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak metinde ayrıca iki ülke arasında patlak veren çatışmalarda 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Trump’ın açıklaması, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik bir adım olarak değerlendiriliyor ve tarafların imzalanan barış anlaşmasına geri dönme taahhüdü, iki ülke arasındaki yeni tırmanışın önlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

