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Trump: "Türkiye Çok Akıllı, Erdoğan Güçlü ve Esed Bir Kasap"

Trump, Türkiye'nin zekasına ve Erdoğan'ın gücüne vurgu yaparak Esed'i sert bir dil ile eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:20
Trump: "Türkiye Çok Akıllı, Erdoğan Güçlü ve Esed Bir Kasap"

Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a Övgü

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye’nin stratejik zekasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik özelliklerine dair dikkat çekici övgülerde bulundu. Trump, Türkiye'nin akıllı bir ülke olduğunu vurguladı ve Erdoğan'ı "çok güçlü bir adam" olarak tanımladı.

Esed’e Sert Eleştiri

Trump, Suriye’deki iç savaşın acımasız gerçeklerine de değinerek, Bashar Esed'in çocuklara yönelik eylemlerini "bir kasap" ifadesiyle tanımladı. Bu sözleriyle Trump, Esed'in uluslararası toplum tarafından nasıl kınanması gerektiğini de vurguladı.

Bu ifadeler, Trump'ın uluslararası politikada Türkiye’nin rolü ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında düşüncelerini net bir biçimde ortaya koyuyor.

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