Trump: "Ukrayna Asla NATO'nun Parçası Olmayacak" — Zelenskiy'den Esneklik İstedi

Trump: "Ukrayna asla NATO'nun parçası olmayacak"

Beyaz Saray buluşması ve Fox News değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmelerini Fox News'e aktardı. Trump, dün Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirirken, Ukrayna hakkında net bir tutum tekrarladı.

Trump, olası bir anlaşmaya dair soruya, "Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir." yanıtını verdi ve Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin önce bir araya gelmesi gerektiğini belirtti: "Önce bir ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar."

Toplantıya katılan Avrupalı liderlerin bir yıl öncesine göre Washington'a daha fazla saygı duyduğunu söyleyen Trump, bu liderlerin ülkelerine dönmek istediğini ve savaşın sona erdirilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Trump, Putin ile dün telefonda görüştüğünü ve "bir şeyleri başarmaya az kaldığını" söyledi. 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüşmüş olduğu bilgisini de yineledi ancak nihai bir anlaşma olmadığını bildirdi.

Putin ve Avrupalı liderlerin arasında sıkı ilişkiler bulunmadığını belirten Trump, Putin'e yönelik olarak "Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak." ifadesini kullandı ve Zelenskiy içinse "Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor." dedi.

Trump savaşın başlangıcını eleştirerek, "Başlatılmaması gereken bir savaş bu. Bunu yapmazsınız. Kendi boyutunuzun 10 katı olan bir ülkeye karşı çıkmazsınız, çok fazla para da aldılar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna sınırında ABD askerlerinin sahaya konuşlandırılmayacağına dair güvence sorusuna Trump, "Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum." diyerek cevap verdi. Avrupa ülkelerinin güvenlik garantilerinde daha büyük rol üstleneceğini belirterek, "Onlar (Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak." ifadesini yineledi.

Trump, Beyaz Saray'daki toplantı sırasında katılımcılardan birinin "bir iki ay içinde tekrar buluşma" önerisi sunduğunu aktardı ve bu öneriye ilişkin, "Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım." dediğini belirtti. Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Güvenlik ve iç politika başlığında Trump, başkent Washington'da ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiğini ve birkaç gün içinde şehrin daha güvenli hale geldiğini savundu. Sokaklarda insanların daha rahat dolaştığını ve ülke sınırlarının daha güvenli olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan isimler arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz bulunuyordu.

