Trump: 'Uluslararası Güvenlik İçin Grönland'a Sahip Olmalıyız'

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası güvenliği sağlamak adına Grönland’ın kontrol altına alınması gerektiğini açıkladı. Trump, New Jersey Başsavcısı olarak atanan hukuk danışmanı Alina Habba için Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreni esnasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Grönland’daki ABD askeri varlığının genişletilmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren Trump, "Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız." şeklinde konuştu.

Grönland'ın çeşitli bölgelerinde Çin ve Rus gemilerinin hareket ettiğinden rahatsızlık duyduğunu belirten Trump, bu durumu kontrol altına almak için Danimarka’ya güvenmeyeceklerini ifade etti. "Grönland modern çağda çok önemli. Bence Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) bunu anlıyor. Eğer anlamıyorsa, açıklamak zorunda kalacağız." diyen Trump, bölgede ABD’nin hakimiyetinin önemine dikkat çekti.

Trump, Grönland çevresindeki su yollarının buz kırıcılarla açıldığını ve bu sayede Çin ile Rusya’ya doğrudan erişim sağlandığını vurguladı.

Başkan Trump ayrıca, düzensiz göçmenlere ilişkin olarak daha fazla bilgi verdi. Suça karışmış Tren de Aragua çetesi üyelerinin ABD'de yarattığı tehditler bağlamında, Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI Direktörü Kash Patel’in yürüttüğü çalışmaları övdü. "Biz bunu azaltıyoruz, çok sayıda kötü insandan kurtuluyoruz." diye ekledi.

Trump, Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamındaki yetkilerini kullanarak bu çete üyelerinin sınır dışı edilmesini hızlandırdıklarını belirtti. Önceki yönetimin bu ay başında gerçekleştirdiği sınır dışı uygulamaları ise mahkeme tarafından durdurulmuştu.

Son olarak, Grönland ile ilgili açıklamalarında Trump, adanın ABD kontrolüne geçmesini bir zorunluluk olarak nitelendirmiş ve bu konuda Danimarka ile bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade etmişti. Grönland yönetimi ve Danimarka ise, adanın 'satılık olmadığı' yönündeki tutumlarını sürdürüyor.