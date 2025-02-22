Trump ve Musk'tan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiriler

Trump ve Musk, MSNBC, Reuters ve AP'yi hedef aldı; medya kuruluşlarının taraflı haber yapma iddiaları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:26
Trump ve Musk'tan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiriler

Trump ve Musk'tan Medya Kuruluşlarına Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump ve kıdemli danışmanı Elon Musk, medya kuruluşları MSNBC, Reuters ve Associated Press (AP) hedef alarak sert eleştirilerde bulundu.

Trump'ın MSNBC'ye Yönelik Suçlamaları

Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadesini kullandı. Burada MSNBC'nin adını "MSDNC" olarak değiştirerek, Demokrat Partinin Ulusal Kongresi'ne (DNC) atıfta bulundu.

Musk'tan Reuters'a Saldırı

Musk, X hesabında Reuters için hazırladığı 'Lies' kelimesiyle oluşturulan tipografi tasarımı paylaştı. Ayrıca, Reuters tarafından yayımlanan, "Ukrayna'nın değerli maden anlaşmasını imzalamaması halinde Starlink'i kapatma tehdidinde bulunduğu" haberini alıntılayarak, "Reuters yalan söylüyor. Onlar, medya yalanlarında Associated Propaganda (AP) sonrası ikinci sırada geliyor." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Toplumsal Aldatma İddiası

Musk, Reuters'ın 2018-2022 yılları arasında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürdü. Musk, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." diyerek paylaşımda bulundu.

Federal Destek Tartışmaları

Trump da Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia etti. Bu ödemelerin, haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını öne sürdü.

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