Trump Yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 Milyon Dolarlık Fonunu İptal Etti

Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu antisemitizmle mücadele etmemesi gerekçesiyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:37
Trump Yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 Milyon Dolarlık Fonunu İptal Etti

ABD'de Donald Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu iptal etti. İptal gerekçesi ise, üniversitenin antisemitizmle mücadelede yeterince etkin olmaması olarak açıklandı.

ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamayla üniversitenin federal kurumlarla gerçekleştirdiği birçok kontratın iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Columbia Üniversitesi'nin aldığı fonlar, üniversitenin Yahudi öğrencileri ve personeli korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olarak görülen Columbia Üniversitesi'nin cezalandırılması olarak yorumlandı.

Geçen yıl ABD’de üniversite kampüslerinde yayılan Gazze'ye destek gösterileri sırasında antisemitizm ve Müslüman karşıtlığı ile ilgili iddialar öne çıkmıştı. Columbia Üniversitesi ise, antisemitizmle mücadele konusunda aktif şekilde çaba gösterdiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ve ABD'nin Israel'e olan desteklerine karşı çıkan üniversite öğrencileri, geçen yıl bahar aylarında birkaç hafta süren aktif protestolar düzenlemişti. Trump, kampüslerde bu tür "yasa dışı" eylemlere izin veren okulların devlet fonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklarını belirtmişti.

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