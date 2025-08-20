Trump yönetimi göçmenlik başvurularında 'Amerika karşıtı' görüşleri inceleyecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, vatandaşlık ve diğer göçmenlik başvurularında sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinin "Amerika karşıtı" görüşleri ve eğilimlerinin değerlendirileceğini açıkladı.

USCIS'in açıklaması

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) yapılan açıklamada, göçmenlik başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Amerika karşıtı faaliyetlerin veya terör örgütleriyle olası bağlantıların" bu denetimlere dahil edileceği belirtildi.

Güncellenen talimatlarda ayrıca başvuru sahiplerinin "antisemitik ideolojileri" teşvik edip etmediğinin de dikkate alınacağı vurgulandı. Açıklama, sosyal medya paylaşımlarının yeni ölçütler doğrultusunda inceleneceğini kaydetti.

Yeni düzenlemede "Amerika karşıtlığı"nın nasıl tanımlandığına dair net bir ölçüt bulunmadığına dikkat çekildi. USCIS Sözcüsü Matthew Tragesser, "ABD'nin imkanları, ülkeyi küçümseyen ve Amerikan karşıtı ideolojileri yayanlara verilmemeli." ifadesini kullandı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı. Daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.