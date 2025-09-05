Trump Yönetimi, Rusya Sınırındaki Avrupa Güvenlik Programlarını Sonlandırmayı Planlıyor

Trump Yönetimi Rusya Sınırındaki Avrupa Güvenlik Programlarını Sonlandırma Planı

6 isimsiz yetkili Washington Post'a bilgi verdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya sınırındaki Avrupa ülkelerine yönelik bazı uzun soluklu güvenlik ve askeri yardım programlarını sonlandırmayı planladığı iddia edildi.

Altı yetkili, isimlerinin açıklanmaması şartıyla Washington Post'a yaptığı açıklamada, yönetimin bu yönde adımlar atmayı düşündüğünü söyledi.

Sonlandırılması öngörülen programlar arasında, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Avrupa'nın doğu sınırını güçlendirmeyi ve Doğu Avrupa ülkelerinin ordularının kapasitelerini artırmayı amaçlayan girişimler yer alıyor.

Kaynaklar, bu kararın Avrupalı ülkelere sağlanan yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımı etkileyeceğini belirtti.

Plan, Trump yönetiminin "Önce Amerika (America First)" dış politika anlayışı kapsamında, dış yardımları azaltma ve müttefiklerin NATO savunma harcamalarına daha fazla katkı yapmalarını sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.