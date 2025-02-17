Trump Yönetimi 'Tazminat Karşılığı İstifa' Teklifinin Yanlışlıkla Gönderildiğini Açıkladı

Yanlışlıkla Gönderilen Teklif Alevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümeti küçültme çabaları kapsamında 7 aylık tazminat ödenmesi karşılığında görevlerinden ayrılmayı kabul eden bazı federal hükümet çalışanlarına gönderilen tekliflerin yanlışlıkla gönderildiğini bildirdi.

ABC News’ün ismi açıklanmayan Personel Yönetimi Ofisi (OPM) yetkilisine dayandırdığı habere göre, Trump'ın bu istifa teklifi bazı çalışanlar için hatalı bir şekilde iletildi. Yanlışlıkla istifa eden çalışanların durumu ise, yetkililerce onaylandı.

Ödeme Konusunda Belirsizlik

Hatalı bir şekilde işten çıkarılan çalışanlara tazminatın ödeneceği belirtilmesine rağmen, ABD Tarım Bakanlığı’ndaki (USDA) doğal kaynaklar uzmanı Nick Detter, henüz bir ödeme konusunda bilgi almadığını ifade etti.

Trump yönetimi, 29 Ocak’ta personele gönderdiği e-postada, 6 Şubat’a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tutarında tazminat alabileceklerini duyurmuştu. Ancak, Boston’dan Bölge Yargıcı George O'Toole, teklifin yasal dayanağının bulunmadığına hükmederek, geçici tedbir kararı almış, ancak daha sonra bunun kaldırıldığını ifade etti.

13 Şubat itibarıyla yaklaşık 75 bin çalışanın bu teklifi kabul ettiği bilgisi aktarılırken, uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğu ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvencenin bulunmadığını vurguluyor. Trump hükümeti ise iddiaları reddederek, federal hükümeti yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini belirtiyor.