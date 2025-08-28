DOLAR
Trump yönetimi vize süresini kısıtlamayı önerdi: Yabancı öğrencilere 4 yıl sınırı

Trump yönetimi, yabancı öğrenciler ve değişim programı katılımcıları için ABD'de kalış süresini en fazla 4 yıl, yabancı basın için 240 gün ile sınırlandırmayı önerdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:18
Trump yönetimi vize sürelerini sınırlandırma taslağı önerdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından açıklanan taslağa göre, Donald Trump yönetimi bazı vize sahiplerinin ülkede kalış sürelerini sınırlandırmayı hedefliyor. Öneri, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli kategorileri kapsıyor.

Taslağın öngördüğü sınırlamalar

DHS açıklamasında, taslağın nihai hâle gelmesi halinde yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 gün ile sınırlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi." ifadesine yer verildi. Bu durumun "güvenlik riskleri yarattığı ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" savunuldu.

DHS, yeni düzenlemenin "suistimale son vereceği ve federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği" görüşünü dile getirdi.

Taslağın geçmişi

Söz konusu taslak, ilk olarak 2020'de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş; ancak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti.

Şu aşamada taslağın nihai hâle gelip gelmeyeceği ve yürürlüğe girme takvimi DHS tarafından netleştirilmedi.

