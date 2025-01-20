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Trump Yönetimi, Yasal Göç Uygulamasını Kaldırdı

Trump, CBP One uygulamasını kaldırarak düzensiz göçle mücadele edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:39
Trump Yönetimi, Yasal Göç Uygulamasını Kaldırdı

Trump Yönetiminden Dikkat Çeken Hamle

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından yasal göçü kolaylaştıran CBP One uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'nin resmi web sayfasında yapılan açıklamada, 20 Ocak 2025'ten itibaren sekiz farklı güneybatı sınır kapısında belge olmadan başvuru yapma ve randevu alma imkanının ortadan kalktığı bildirildi.

Randevular İptal Edildi

Ayrıca, mevcut randevuların da iptal edildiği belirtilerek, kullanıcıların uygulamayı açtıklarında mevcut randevularının geçersiz olduğunu görmekte olduğu vurgulandı.

Düzensiz Göç Sorunu

Yemin töreninin ardından konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, 2019 yılında olduğu gibi yine ABD-Meksika sınırıyla ilgili Ulusal Acil Durum ilan edeceğini ve yasa dışı göçleri engelleyeceğini ifade etti. Bu sırada, düzenli gitmelerine onay verilmeyen göçmenleri sınır dışı edeceğini de belirtti.

Yeni Yürütme Emri Geliyor

Trump, Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" uygulamasını sona erdirmek için bir yürütme emri çıkaracağını duyurdu. Düzensiz göçmenleri "suçlu" olarak nitelendiren Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker gönderme planını da kamuoyuyla paylaştı.

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