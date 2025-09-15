Trump yönetimi: Yüksek Mahkeme için 58 milyon dolarlık güvenlik fonu talebi

Trump yönetimi, Charlie Kirk suikastı sonrası Yüksek Mahkeme ve personeli için Kongre'den 58 milyon dolarlık ek güvenlik fonu talep etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:42
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme ve mahkeme personelinin güvenliğini artırmak amacıyla Kongre'den 58 milyon dolar tutarında acil durum fonunun onaylanmasını talep etti. Beyaz Saray yetkililerinin Kongreye gönderdiği bildiride, Charlie Kirk suikastının kamuoyundaki etkilerine ve kamu görevlilerine yönelik tehditlerdeki artışa dikkat çekildi. New York Times'ın haberine göre talep, yargıçlar için ek koruma operasyonlarının finanse edilmesi amacıyla ABD Mareşaller Servisi'ne kaynak aktarılmasını öngörüyor.

Talep edilen fon ve gerekçe

Bildiriye göre istenen fon, mahkeme ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için kullanılacak. Fonun, yargıçlar için ek koruma operasyonlarını finanse etmek üzere ABD Mareşaller Servisi'ne aktarılması planlanıyor. Bildiride, bu talebin gerekçesi olarak "kamu görevlilerine yönelik artan tehditler" gösterildi.

"Yönetim, yasama organı için güvenlik ve koruyucu önlemlere ayrılan fonun artırılmasını destekliyor ve bunu başarmanın en uygun yolu konusunda Kongreye danışıyor."

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kirk, kurucusu olduğu Turning Point USA ile muhafazakar fikirleri yaymak ve gençler arasında etkili olmakla tanınıyor; sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyordu.

Olayın ardından konuşan Donald Trump, Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alındı ve ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklandı.

Siyasi ve güvenlik yansımaları

Kirk'in ölümü, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler dahil olmak üzere siyaset ve hükümet çevrelerinde üst düzey güvenlik endişelerini artırdığı belirtiliyor.

