Trump: "Zelenskiy, Cuma Günü ABD'ye Geliyor ve Anlaşma İmzalayacağız"

Trump: "Zelenskiy Cuma Günü Gelecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a geleceğini ve iki ülke arasında stratejik bir anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük Anlaşma ve Güvenlik Garantileri

Trump, konuşmasında, "Zelenskiy'nin ziyareti artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşma her iki ülke için de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmanın, Ukrayna'nın güvenliği ve ABD'nin bölgedeki stratejik çıkarları açısından kritik olduğunu belirtti. Trump, "Kendimizi oraya götüreceğiz ve orada çalışacağız. Burası otomatik bir güvenlik sağlayacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" dedi.

Ukrayna İçin Harcamalar

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya savaşın başından beri 350 milyar dolar harcadığını, Avrupa'nın ise 100 milyar dolar harcadığını vurguladı. "Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz geri almak istiyoruz" diyerek, ikili ilişkilerin finansal boyutuna dikkat çekti.

Rusya'ya Yaptırımlar ve NATO Üyeliği Konusu

Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırımların barış anlaşmalarının bir parçası olmadığını belirterek, "Önce bir anlaşma yapmalıyız" dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın şu an için NATO'ya giremeyeceğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın güvenliği konusunda Avrupa'yı işaret edeceğim. Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim" diye ekledi.

AB Üzerine Eleştiri

Trump, Avrupa Birliği hakkında ise, "AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Bu amaca iyi hizmet ettiler. Ama artık ben başkanım, misilleme yapamazlar" diyerek, AB ülkelerine karşı %25'lik gümrük tarifesi getireceğini hatırlattı.

Gazze'deki Durum ve Afganistan Eleştirisi

Gazze'deki ateşkes süreci hakkında, Trump, "Bu konuda ne yapacağı İsrail'in kararıdır" şeklinde görüşlerini ifade etti. Ayrıca, Afganistan'dan çekilme sürecinin kötü yönetildiğini savunarak, Bagram Hava Üssü'nü Çin'e terk edildiğini belirtti.

Uluslararası İlişkiler

Son olarak, Trump, uluslararası ilişkilerde dönemin önemine değinerek, Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkiler geliştireceklerini ifade etti. "Çin'le iyi bir ilişkimiz olacak ama bizden faydalanamayacaklar" dedi ve Kanada'yı da yine ABD'nin 51. eyaleti olarak tanımladı.