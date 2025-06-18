TSE Başkanı Şahin: Kocaeli'de Sürdürülebilir Üretim Vurgusu

TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sanayicilerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde karşılaştığı teknik engellerin aşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Şahin, bu süreçlerin sürdürülebilir üretim anlayışına geçişi kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Şahin, geliştirdikleri Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Ürün Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi belgelendirmeleri gibi yenilikçi hizmetlerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu’na katkı sağladığını belirtti.

Kocaeli, Türkiye'nin Üretim ve İhracat Kalbi

Kocaeli'nin Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden stratejik bir sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Şahin, bu bölgenin Türkiye ihracatının yaklaşık %20'sini gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kocaeli'nin, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi olduğunu ifade etti.

TSE’nin Gebze Kalite Kampüsü ile Kocaeli'de sanayicilerin çözüm ortağı olmayı hedeflendiklerini söyleyen Şahin, bu kampüsün bölge sanayisinin test ve analiz ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

Stratejik Ortaklık ve Gelecek Vizyonu

Şahin, TSE’nin yalnızca bir belgelendirme kuruluşu olmayı istemediğini, sanayide stratejik bir ortak olmayı hedeflediklerini açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TOGG, TUSAŞ ve ASELSAN gibi pek çok stratejik projede aktif rol aldıklarını belirtti.

Gelecek hedefleri arasında, Ankara’nın Temelli semtinde inşaatı süren TSE Kalite Kampüsü yer alıyor. Şahin, bu kampüsün Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme üssü olacağını ve ülke genelinde gerçekleştirilemeyen testlerin burada yapılacağını ifade etti. Ayrıca, bu projenin yerli üretimin gelişimi ve insan kaynağının niteliğini artırma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Son olarak, Ankara Temelli'de tamamlanan TSE Kalite Kampüsü’nün, yüksek maliyetli ve dışa bağımlı testlerin milli altyapı ile yapılmasını sağlayacağını belirtti. Kampüs, kademeli olarak faaliyete geçirilecektir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak, konuşma yaptı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) haziran ayı meclis toplantısına katılarak, konuşma yaptı.