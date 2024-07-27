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TSK'nın Somali'de Görevlendirilmesi İçin Tezkere Kabul Edildi

Türkiye'nin Somali ile güvenlik işbirliği yaptığına dair tezkere TBMM Genel Kurulunda onaylandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:43
TSK'nın Somali'de Görevlendirilmesi İçin Tezkere Kabul Edildi

Türkiye, Somali'deki Güvenliği Desteklemeye Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyeti, Somali'deki güvenlik çabalarına katkıda bulunmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının iki yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve Amaçları

Tezkerede, Türkiye ile Somali arasındaki mevcut savunma işbirliği anlaşmaları doğrultusunda, Somali'nin kapasitesinin artırılması ve terörle mücadelede etkinliğinin artırılması hedefleniyor. 10 yıldan fazla bir süredir, uluslararası toplumla iş birliği içinde Somali'nin güvenliğini sağlama çalışmaları sürdürülmekte. Deniz Güvenliği Ön Planda

TSK'nın deniz unsurları, uluslararası yasal çerçeveler dâhilinde Somali’nin deniz alanlarında meydana gelen yasadışı eylemlerle mücadeleye de katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu yılın temmuz ayında Birleşik Görev Kuvveti-151'e yapılan komutanlık da bu bağlamda önemli bir rol üstleniyor.

Somali Hükümetinin Talebi

Somali hükümeti, terörizm, deniz haydutluğu ve diğer tehditlere karşı Türkiye'den destek talep ediyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali’nin istikrarı ve refahı için sunduğu yardımların önemi vurgulanıyor. Milletvekillerinin Görüşleri

Tezkere görüşmeleri sırasında farklı siyasi parti temsilcileri, Türkiye-Somali ilişkilerinin tarihine ve mevcut güvenlik meselelerine dair düşüncelerini ifade etti. Örneğin, Saadet Partisi'nden Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Somali için gerçekleştirdiği yatırımların önemine dikkat çekti. İYİ Parti’den Selcan Hamşıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası güvenlik alanındaki rolünü vurguladı.

Oylama Sonuçları

Görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, TSK'nın Somali'deki 2 yıllık görevine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bununla birlikte, Türkiye'nin Somali ile olan işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

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