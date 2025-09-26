TSKGV 38. kuruluş yıldönümünü Anıtkabir'de kutladı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 38. kuruluş yıl dönümünü Anıtkabir ziyaretiyle kutladı. Vakıf Genel Müdürü Bilal Topçu ve heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir ziyareti ve Özel Defter kaydı

Topçu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Topçu, deftere şu notu düştü:

"Aziz Atatürk, Büyük Türk Milletinin desteğiyle var olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Vakfımız, kuruluş kanununa uygun olarak, milli harp sanayimizi geliştirerek ve yeni sanayi dalları kurarak, harp silah ve gereçlerini temin etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak için milletimizin desteğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kuruluşundan bugüne yerli ve milli savunma sanayimizle ordumuzun gelişimine katkı sunmanın gayreti içinde çalışmakta ve her yeni gün, bir önceki günden daha azimli, daha güçlü bir şekilde tam bağımsız Türk savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Vakıf hedeflerine, bizzat milletimizin bağışları ve destekleriyle kurulmuş olan vakıf şirketlerimiz ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile koşmaktadır. Vakıf şirketlerimiz, son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirdikleri emsalsiz başarılarla milletimizin göğsünü kabartmakta, yenilikçi ürünleriyle sınırlarımızı korumanın yanı sıra uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. 38. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluk bilinci, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğruna kanlarını akıtan gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Topçu'nun değerlendirmeleri ve vakfın kuruluşu

AA muhabirine konuşan Genel Müdür Bilal Topçu, vakfın kuruluşunun Kıbrıs Barış Harekatı dönemine denk geldiğini, ordunun ihtiyaçları ve ambargolara karşı halk ve devlet desteğiyle başlayan sürecin 26 Eylül 1987'de TSKGV adıyla resmiyet kazandığını hatırlattı. Topçu, vakfın 38 yıllık yolculuğunda bağışçı desteğinin kritik rol oynadığını vurguladı ve "400 bini aşan bağışçımızla beraber büyük bir aileyiz" ifadesini kullandı.

Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın Mütevelli Heyet Başkanı olduğuna değinerek, şirketler ve personelle birlikte tam bağımsız savunma sanayi hedefi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gençlik, teknoloji ve şirketlerin rolü

Topçu, gençlerin vakfa ilgisinin arttığını, TEKNOFEST gibi alanlarda bunun gözlemlendiğini söyledi. Şirketlerin uzay çalışmalarına başladığını, uydu projelerinin yürütüldüğünü ve şirket bünyesindeki 37 bin mühendis, tekniker ve çalışan ile vakfın birçok alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti. Topçu, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi vakıf şirketlerinin hem savunma hem sivil alanlarda katkı sunduğunu vurguladı.

Bağış kanalları

Topçu, TSKGV'ye bağış yapmanın kolay olduğunu belirterek bağışçı sayısının önemine dikkat çekti. Vakfa nakit bağışlar İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Türk Ekonomi Bankası ve Akbank üzerinden yapılabiliyor.

Ayrıca TSKGV Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir, Mersin ve Ankara bölge temsilciliklerinin bürolarına telefon edilerek bilgi alınabileceği veya şahsen gidilerek nakit bağış yapılabileceği belirtildi. Vakfın internet sitesi ve https://bagis.tskgv.org.tr adresinden online bağış yapılabildiği gibi tüm GSM operatörlerinden BAĞIŞ yazarak 1987'ye gönderilen kısa mesaj ile 100 lira bağışta bulunulabiliyor.

