TSKGV, TEKNOFEST KKTC'de Bağışçılarıyla Buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te önemli bir etkinlik gerçekleştirerek, vakfın ve bağlı şirketlerinin hikayesini ziyaretçilerle paylaştı ve bağışçılarından bazılarını da ağırladı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle eski Ercan Havalimanı’nda devam ediyor.

Bağışçılarla Özel Buluşmalar

Festival, 132 paydaş kurum ile birlikte yürütülüyor ve TSKGV, festival alanındaki standında ziyaretçileri bilgilendirmekte ve çocuklara özel etkinlikler sunmaktadır. Vakıf ayrıca, bağışçılarından bazılarını TEKNOFEST KKTC'de ağırlayarak, bağlı şirketlerin (ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR) stantlarını gezdirdi.

Vakıf şirketleri, bağışçılarının destekleriyle geliştirilen milli teknolojileri tanıtma fırsatını da yakaladı. TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, Kıbrıs'ın kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, vakfın kuruluş hikayesinin Kıbrıs Barış Harekatı'na dayandığını aktardı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Etkileri

Topçu, Barış Harekatı sırasında oluşan ihtiyaçlar ve sonrasındaki ambargolar sonucunda Türk milletinin savunma sanayii için birleştiğini ve TSKGV’yi kurarak önemli bir adım attığını ifade etti. "Şirketlerimiz, 50 yıl sonra yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını değil, dost ve müttefik ülkelerin taleplerini de karşılayabilecek bir konuma geldi. Bu festivalde olmak bizim için çok değerli," dedi.

Festivalde, Kıbrıslı gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Topçu, Türkiye’den gelen bazı bağışçıları etkinlikle tanıştırarak, onlara Kıbrıs’ı ve TEKNOFEST’i gezdirdiklerini söyledi. Topçu, TSKGV'ye destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te, vakfın ve vakıf şirketlerinin hikayesini ziyaretçilerle paylaşmanın yanı sıra bağışçılarından bazılarını da ağırladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te, vakfın ve vakıf şirketlerinin hikayesini ziyaretçilerle paylaşmanın yanı sıra bağışçılarından bazılarını da ağırladı.