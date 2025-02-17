TÜBİTAK 737 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK, Türkiye'nin AR-GE kapasitesini artırmak için 737 personel alımı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:23
TÜBİTAK 737 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK, 737 Yeni Personeli Göreve Alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 737 personel istihdam edeceğini duyurdu. Bu adım, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak amacıyla atılıyor.

Alım Yapılacak Birimler ve Pozisyonlar

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu personel alımı TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Personel alımı yapılacak birimler arasında:

  • Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
  • Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
  • Marmara Araştırma Merkezi
  • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
  • Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
  • Raylı Ulaşım Teknolojileri
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü
  • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü
  • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü
  • Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü

Yeni personel, araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni gibi çeşitli pozisyonlarda çalışacak.

Başvurular ve Son Tarih

İlgilenen adaylar, 10 Mart’a kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi için TÜBİTAK Kariyer Sitesi ziyaret edilebilir.

Açıklamalar, TÜBİTAK'ın bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma çabalarına katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını genişletme hedefi taşıdığını vurguluyor.

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