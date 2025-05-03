TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor

TÜBİTAK Başkanı Aydın'dan TEKNOFEST Açıklamaları

TEKNOFEST, ilk günden bu yana çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, etkinliğin gençlerin ve çocukların özgüvenini artırdığını vurguladı.

Gençlerin Hayallerine Ortak Olmak

Aydın, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Onların hayallerine ortak olmak için TEKNOFEST ve benzeri etkinlikleri çok önemsiyoruz," ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aydın, bu tür organizasyonların, gençlerin yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu desteklediğini belirtti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.