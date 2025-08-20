DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde Bilim Seferi Çanakkale'de Başladı

TÜDAV'ın "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi Çanakkale'de başladı; biyoçeşitlilik, kirlilik ölçümleri ve halk eğitimleriyle ağustos sonuna kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:29
TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde Bilim Seferi Çanakkale'de Başladı

TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde bilim seferi Çanakkale'den başladı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine dikkati çekmek amacıyla Piri Reis'in doğduğu Çanakkale'de başladı. Sefer öncesi, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (Turquoise Coast Environment Fund-Turkey) (TCEF) hibe programı tarafından desteklenen projenin tanıtımı Kilitbahir Kale Müzesi'nde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Açılış programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Programdaki konuşmasına yer verilen Proje Koordinatörü ve TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, seferin Çanakkale'den başlamasının sembolik önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük Türk denizcisi ve kartografı Piri Reis'in doğduğu topraklardan yola çıkıyoruz. Onun denizcilik mirasını ve bilimsel keşif ruhunu, Ege Denizi boyunca yapacağımız çalışmalarla geleceğe taşıyacağız. Bu seferde, biyoçeşitlilik, kirlilik gözlem ve ölçümleri ile denizlerimizin güncel durumu hakkında bilgi toplamak ve halkla deniz bilimi çalışmalarını buluşturmak en önemli hedeflerimiz."

Programda ayrıca ünlü haritacı ve kartograf Piri Reis'in deniz bilimlerine katkıları ile denizlerin önemi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi vurgulandı. TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde Projesi, deniz bilimi ile kültürel mirası buluşturarak gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı denizler bırakmayı amaçlayan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Sefer rotası, hedefler ve kamuya açık etkinlikler

Proje kapsamında, Çanakkale'den başlayarak Kilitbahir, Gökçeada, Bozcaada, Foça, Karaburun, Ildır, Alaçatı ve Çeşme limanlarına ziyaretler gerçekleştirilecek. Deniz seferi boyunca uzman araştırmacılar tarafından ölçüm, örnekleme ve gözlemler yapılırken, liman ziyaretleri esnasında halka açık eğitimler ve farkındalık etkinlikleri düzenlenerek "Denizlerimiz neden önemli? Üzerindeki baskılar nedir? Nasıl korumalıyız?" sorularına yanıtlar sunulacak.

Çalışmalar, deniz biyoçeşitliliği, kirlilik düzeyleri ve iklim değişikliğinin etkilerini izleyerek denizlerin mevcut durumunu ortaya koymayı hedefliyor. Bilim seferi, deniz biliminin halka ulaştırılması ve denizlerin korunmasına yönelik toplumsal bilincin artırılması amacıyla ağustos sonuna kadar devam edecek.

Proje kapsamında TÜDAV'a ait MARU araştırma gemisi, 6 araştırmacı ve 2 mürettebat ile seferini gerçekleştirmek üzere Çanakkale'den yola çıktı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde"...

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" adlı bilim seferi, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine dikkati çekmek amacıyla Piri Reis'in doğduğu Çanakkale'de başladı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde"...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı
4
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele
5
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
6
Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi