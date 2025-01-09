Tuğamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Tezel, Ödüllü Oylamada

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, basın mensuplarının geçen yılki çalışmalarını ve başarılarını yansıtan fotoğraflarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Tezel, katılımının yanı sıra, etkinliğin önemine değinerek, basın ve iletişim araçlarının kamuoyunu bilgilendirmedeki rolünü vurguladı. Anadolu Ajansı'nın sunduğu bu fırsat, fotoğrafçılara ve medya mensuplarına yeteneklerini sergileme olanağı tanırken, aynı zamanda yıl boyunca yaşanan önemli anların belgelenmesini sağlıyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.